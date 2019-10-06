Oklavadan bardağa 150 çeşit ahşap eşya fuarın gözdesi

Kastamonu Ahşap Fuarı'nda ziyaretçilerih beğenisine sunuldu.

Ahşabın başkenti olarak kabul edilen Kastamonu'da Ahşap Fuarı, Kuzeykent Fuar Alanı'nda 9'uncu kez kapılarını açtı. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 9. Kastamonu Ahşap Fuarı, Türkiye'de ilk ahşap fuarı olma özelliğini taşıyor. “Geçmişten geleceğe ahşabın serüveni bu fuarda” temasıyla bu yıl kapılarını açan fuarda oklavadan bardağa, sunum tabağından şimşir kaşığa kadar 150 çeşit ahşap ürün ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Sektör temsilcilerinin yanı sıra mobilya ustaları, ahşapla uğraşan iş adamları ve vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan 9. Kastamonu Ahşap Fuarı, esnafların da yüzünü güldürdü. Çok sayıda esnaf hem iş bağlantısı yaptı hem de sipariş aldı. Fuara Samsun'dan katıldığını söyleyen Faik Öntürk, “Samsun'dan fuara katılım sağladım. Bu yıl Ahşap Fuarı edindiğim bilgiler kadarıyla biraz da aceleye de geldi. Ama yinede esnaf arkadaşlar güzel bir çalışma çıkarmış ortaya. Fuarda güzel işçilikler var gezdiğim, gördüğüm kadarıyla. Kapılar ilgimi çekti, el oymaları falan çok güzel. Diğer arkadaşlarımızın da fuara katılım sağlamalarını isterim. Burada yapılan işçilikleri ve örnekleri mutlaka görmelerini isterim. Kastamonu için hayırlı olur inşallah, güzel bir organizasyon” dedi.

Vali Aydın Arslan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Büşra Begüm Baş ise, “Buraya gelme nedenim her yıl çok değişik ürünlerin olması ve bunlardan da beni bilgilendirici ürünlerin olması, bundan dolayı buraya geliyorum. Fuarı çok güzel buldum, çok eğlenceli ve güzel oyunlar olduğunu gördüm. Bunun dışında ikramlarda var. Ahşap ürünleri ilgimi çekiyor, bu yüzden fuarı ziyarete geldim” diye konuştu.

Tosya Belediyesinden standı ziyaret edenlere pilav ikramı

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden olan Tosya'nın pirinci, Tosya Belediyesi tarafından standı ziyaret eden vatandaşlara ikram edildi. Stantta vatandaşlarla bir süre sohbet eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, standı ziyaret edenlere kendi elleriyle pirinç pilavı ikram etti. Ayrıca Tosya Belediyesi standında Kastamonu ve ilçe hakkında bilgilendirici katalog ve broşürler dağıtıldı.

Ahşap tespih fuarın gözdesi oldu

Yaklaşık 30 yıllık marangoz Hüseyin Maden'in ceviz ağacından tek parça halinde yaptığı tespihin 7 santimetre çapındaki tanelerinin içinde küçük birer top ve imamesinde Kabe minyatürü yer alıyor. Yapıştırıcı kullanılmayan tespihin taneleri ahşaptan oyulmuş zincir halkalarla bağlı bulunuyor. Daday ilçesinde marangozluk yapan Hüseyin Maden tarafından yapılan 1 metre 85 santimetre uzunluğundaki yekpare ahşap tespih de fuara ilgi odağı oldu.