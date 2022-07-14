Okul arkadaşları 47 yıl sonra buluştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, okul bahçesinde 47 yıl sonra bir araya geldi.

Tosya İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra 47 yıl boyunca öğretmenleriyle buluşamayan öğrenciler, yıllar sonra okul bahçesinde bir araya geldi. 47 yıl sonra buluşan vatandaşlar, hem okuldaki anılarını tazeledi hem de hasret giderdi.

Tosya İmam Hatip Lisesi eski öğretmenlerinin de katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Duaların edildiği programda konuşan eski öğretmen ve öğrenciler duygusal anlar yaşadı.