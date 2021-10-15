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Okul servislerinde korona virüs denetimi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde okul servislerinde korona virüs denetimi yapıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde okul servislerinde korona virüs denetimi yapıldı.


Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerini başlattı. Denetimlerde okul servislerinde korona virüse karşı alınan tedbirler denetlendi. Denetimlere Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, şube müdürleri ve okul müdürleri ile müdür yardımcıları katıldı.


Denetimler hakkında bilgi veren Daday İlçe Mili Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, “Öğrencilerimizin sağlıklı bir ulaşım ile eğitime erişimini sağlamak amacıyla okul servislerimizin koronavirüs tedbirler ile öğrencilerimizin uyması gereken kuralları paylaştık. Denetimlerimiz eğitim öğretim sürecinde devam edecek.” dedi.

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