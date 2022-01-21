Okula giderken köpeklerin saldırısına uğramıştı, genç kız dehşet anlarını anlattı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde karne almak için sabah saatlerinde okula gitmek isteyen genç kız, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çantasını sallayarak köpeklerden kutulan Bahre Evbaşı, dehşet anlarını anlattı.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dilküşah Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karne almak için okula gitmek isteyen lise öğrencisi Bahre Evbaşı, okul servisine binmek için yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Koşarak uzaklaşmaya çalışırken etrafını saran köpeklerden korunmaya çalışan Bahre Evbaşı, daha sonra site içerisine kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Yaşanan dehşet veren olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Caddeye çıktığımda köpekler bana saldırmaya başladı"

Yaşadığı olayı anlatan Bahre Evbaşı, saldırının etkisi ile büyük şok yaşadığını ifade etti. Köpeklerin sürekli tehlike oluşturduğunu belirten Evbaşı, yetkililerden çözüm bulunmasını isteyerek, "Sabah erken saatlerde okula gitmek için evden çıktım. Köpeklerin sesini duydum. Caddeye çıktığımda köpekler bana saldırmaya başladı. Ben yetkililerin gerekeni yapmasını istiyorum. O anda çok korktum. Bir tanesi bir anda saldırdı, yanından geçiyordum. Diğerleri de onun sesini duyup geldiler" de dedi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar ise sokak köpeklerin sürekli olarak insanlara saldırdığını ifade etti. Vatandaşlar, sokak köpekleri konusunda çözüm bulunmasını istedi.