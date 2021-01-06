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Okuldan kablo çalmaya çalışan hırsızlar, suçüstü yakalandı

Kastamonu’da İnebolu Meslek Yüksekokulu deposunda bulunan kabloları çalmak isteyen 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kastamonu'da İnebolu Meslek Yüksekokulu deposunda bulunan kabloları çalmak isteyen 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Üniversitesine bağlı İnebolu Meslek Yüksekokulunun deposundan su dinamolarının çalındığı ihbarını alan İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu ihbara konu olan yere baskın yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda okula ait su dinamolarını çalan 2 kişi, çaldıkları dinamoların bakır kablolarını çıkarmak için yaktıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Jandarma ekipleri, hırsızların çaldığı malzemelere el koyarken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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