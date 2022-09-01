Okullarda görevlendirilecek 520 kişilik kadro için3 bin 337 kişi müracaat etti

Kastamonu merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım ya da onarım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplam 520 kişinin İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdamı için kuralar çekildi. Toplam 3 bin 337 kişinin müracaatta bulunduğu çekiliş, noter huzurunda yapıldı. Noter kurası Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir yoğunlukla gerçekleştirildi.

Kastamonu'da il merkezine alınacak 255 personel için bin 812 kişi, 19 ilçede alınacak 265 kişilik kadroya ise bin 525 kişinin başvurduğu öğrenildi. Toplamda 520 kişilik açılan kadroya 3 bin 337 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

8 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan Toplum Yararına Program çalışması çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde salgın sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım ya da onarım hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla 520 kişi, 20 Ocak 2023 tarihine kadar istihdam edilecek.

Toplum Yararına Programa müracaat ederek kura çekimine gelen Sefa Kadiroğlu, “Bakalım inşallah şansımıza, kuradan çıkabilirsek bir iş sahibi olacağız diye düşünüyorum. Tabii ki biraz da heyecanlıyım. Çünkü işsizim, yaklaşık 5 aydır işsizim. İnşallah nasipse kuradan çıkabilirsek bir iş sahibi olacağız” dedi.