Okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ”Hanönü Okuyor Projesi" çerçevesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenci e vatandaşlar, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen Hanönü Okuyor Projesi çerçevesinde, kitap okuma yarışması düzenlendi. Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada, öğrenciler ilçe meydanında, Sağlıklı Yaşam Merkezinde, Belediye Parkında ve okul bahçelerinde bir araya gelerek kitap okudu.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz çok amaçlı salonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenler ödüllendirildi. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, “Proje ile öğrencilerimize ve velilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve aile eğitimi sağlamaktır. Hanönü ilçesinde sürdürülebilir bir akademik başarıyı tesis etmek, hayat boyu okuyan nesiller yetiştirmek, okuma kültürünü kurum kültürü haline getirmek, öğrencilerimize değerler eğitimi çerçevesinde örnek davranışları tanıtmak ve kendine güven duygusunu geliştirmek, etkili düşünmeyi sağlamak, milli, manevi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, kazandırılması ve pekiştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yarışmanın Hanönü ilçesinde ilk kez düzenlendiğini anlatan Turan, yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören öğrencilerin okuduğu şiir, müzik dinletisi ve ödül töreni ile sona erdi. Törende dereceye giren öğrenci ve vatandaşlara ödülleri protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Düzenlenen törene Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.