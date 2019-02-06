"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması Kastamonu'da gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen yaya geçidi kullanımıyla ilgili farkındalığın oluşturulmasıyla ilgili kampanya Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliğinin geliştirilmesi ilgili amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması Kastamonu Cumhuriyet Meydanı ve okul önlerinde gerçekleştirildi. Kastamonu'da gerçekleştirilen uygulamaya İl Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulamasında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanında hazır bulunarak yayalara öncelik tanınması araç sahiplerini durdurarak konu hakkında bilgilendirme içeren broşürleri dağıttı. Kastamonu Protokolü de yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturdu.

“Tüm dünyada kabul edilmiş olan trafik kurallarına bizimde toplum olarak uymamızla mümkün olabilir”

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yaşar Karadeniz, “Bildiğiniz gibi son bir yıl içerisinde içişleri Bakanlığımız özellikle trafik kazalarını azaltmak trafik kazalarında her yıl kaybettiğimiz 7 bin insanı bu olumsuz duruma düşmelerini önlemek ki sayısı çok daha fazla olan yaralı ve sakatlara sebebiyet veren trafik kazalarını azaltmak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çok önemli bir konu konuya sadece tek bir açıdan bakarak olduğumuz yerde sayamayız. 7 bin kişinden 7 bin candan bahsediyoruz. Sakat kalan binlerce insandan bahsediyoruz. Bunları çok daha aşağı rakamlara düşürmemiz mümkün. Bu tamamen tüm dünyada kabul edilmiş olan trafik kurallarına bizimde toplum olarak uymamızla mümkün olabilir” dedi.

Vali Karadeniz, “Bu trafik kurallarından bir tanesi de geçiş öncelikleridir. Hem araçların kendi aralarında geçiş öncelikleri vardı. Hem yollar arasından geçiş öncelikleri vardır. Bizde araçlar ile yayalar arasında geçiş önceliği vardır. Yaya geçitleri dediğimiz geçitlerde yayaların araçlara göre geçiş önceliği kazandığı yerlerdedir aslında. Dolayısıyla tüm trafik araçlarının yaya geçidini geçmek üzere hazırlanmış yayayı gördüğünde hemen orada durmaları gerekir. Bu tüm dünyada uygulanan trafik kurallarıdır” şeklinde konuştu.

Farkındalık etkinliği daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.