Online Mentorluk Eğitimi başvurulara açıldı

TR82 Bölgesi'nde Mentor Havuzunun genişletilmesi amacıyla düzenlenecek eğitimlerle yerel kadın örgütlerinin desteklenmesi ve genç girişimcilik ile mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla bölgenin ihtiyaçlarına göre ortaya çıkacak yeni iş fikirlerinin fikir aşamasından projelendirilmesine kadar tüm süreçlerde desteklenmesini sağlamak amacıyla mentorler yetiştirilecek.

Mentor ihtiyacının bölge içerisinden karşılanabilmesi için de Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan Mentor Havuzunun genişletilmesi için yeni bir “Mentor Eğitim Programı” tasarlandı. Bu eğitim programına katılmak isteyen mentor adayları, aşağıda linkten başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecekler.

Eğitime katılacak adayların belirlenmesi ise başvuru formunda yer alan kriterlere göre en uygun adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan oranında aday eğitime katılmak üzere davet edilecek. Eğitimin katılımcı kotası 30 kişi olup bu kotanın yaklaşık yüzde 80'inin özel sektör kurumlarından, yüzde 10'unun bölge üniversitelerinden ve kalan yüzde 10'unun ise kamu ve sivil toplum kuruluşlarından seçilmesi planlanıyor. Eğitimin toplam katılımcı sayısının yüzde 20'sinin ise kadın olmasına ve tüm katılımcıların katıldıkları illere göre dengeli bir şekilde dağılımına dikkat edilecek. Belirlenen katılımcı kotalarında oranlar sağlanmaz ise bu durumda KUZKA tarafından uygun başvuru sahipleri arasından kotalar arası seçim yapılarak toplam katılımcı sayısına ulaşılacaktır.

Alınacak eğitim sonrası KUZKA Mentor Havuzu'nda yer alacak mentorler, ajans tarafından Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında organize edilen bazı faaliyetlerde gönüllü olarak görev almaları için davet edilebilecekler. Mentorler bu kapsamda kadın kooperatif ve girişimci derneklerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitiminin geliştirilmesi ve genç girişimciler için start-up etkinlikleri gibi faaliyetlerde görev alacaklar.

Bu çerçevede, 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 3 yarım gün süre 10:00 ila 14:00 saatleri arasında online platform üzerinden Mentorluk Eğitimi verilecektir. Eğitime katılmak isteyen paydaşların en geç 24 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar https://bit.ly/3q2IA7u linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvurular değerlendirildikten sonra eğitime katılmaları için davet edileceklerin listesi 25 Haziran 2021 tarihinde ajans web sitesinde duyurulacak olup ayrıca katılımcılar e-posta ile bilgilendirilecek.