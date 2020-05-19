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Önüne çıkan domuza çarpmamak için ani manevra yaptı, takla attı: 2 Yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde gece vakti önüne çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için ani manevra yapan otomobil takla attı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde gece vakti önüne çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için ani manevra yapan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday'dan Kastamonu istikametine giden Ali Anbarcı (20) yönetimindeki 37 SP 551 plakalı otomobil, Kastamonu-Daday karayolu Aksu mevkisinde önüne çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan ağaçlık alana çarparak durabilen araçta sürücü Ali Anbarcı ile yanında yolcu olarak bulunan Atakan Aslan (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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