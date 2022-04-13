Ördekli Parktaki ördekler ve kuğular ölmeye başladı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan Ördekli Parktaki ördeklerin ve kuğuların peş peşe ölmesi çevredeki vatandaşlar tarafından kaygıyla karşılandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ördekli Parktaki ördeklerle kuğuların peş peşe ölmesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çatalzeytin ilçesinde en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Ördekli Parktaki ördeklerden üç gün içerisinde iki ördek öldü, bir ördek ise yaralandı. Ördeklerin ardından parkta bulunan kuğulardan bir tanesi öldü.

Ördekli Parktaki ördek ve kuğuların her geçen gün sayıları azalırken, şu anda parkta 12 ördek ile 3 kuğu ve 1 kaz bulunuyor. Ördeklerin ve kuğuların peş peşe ölmesi çevrede bulunan ve bu hayvanların bakımını üstlenen vatandaşlar tarafından kaygıyla karşılandı.