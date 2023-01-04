Organize sanayi bölgesinde korkutan yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir fabrikanın talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesindeki Tosya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapı sektöründe imalat yapan bir fabrikanın üretim ve stok sahasının bulunduğu bölgedeki talaş silosunda yangın çıktı. Yangını gören fabrika yetkilileri panikle durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikada çalışan işçilerin yardımı ile yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.