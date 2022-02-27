Orman ekiplerine 'çam kese böceği' eğitimi

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü'nde kızılçam ve karaçam ağaçlarının büyümesini engelleyen çam kese böceği ile ilgili eğitim verildi.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Akseki Şefliği bölgesinde verilen eğitimde işletme şefleri, muhafaza memurları, genç kızılçam ve karaçam ağaçlarında görülen ve boy büyümesi, çap artımı gibi gelişim sürecini önemli ölçüde yavaşlatan çam kese böceği hakkında bilgilendirildi. Biyolojik mücadele kapsamında çam kese böceğinin doğal paraziti üretim adacığı ve tel kafesini görerek mücadeleyi uygulama fırsatı bulan katılımcılar, çam kese böceğinin alerjen etkisine karşı da alınacak tedbirler hakkında bilgi aldı.