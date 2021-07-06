Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine gelerek Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kastamonu ziyareti kapsamında Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Hanönü ilçesini ziyaret eden Karacabey, Hanönü Orman İşletme müdürü Uğur Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hanönü ziyaretinde Bekir Karacabey'e, ilçenin adını aldığı tarihi han maketi hediye edildi.