Orman Genel Müdürü Karacabey, Kastamonu'yu ziyaret etti

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, beraberinde Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Aydın ve Kastamonu Orman Bölge Müdürü Vekili Mahmut Şentürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette Tosya, Taşköprü ve Daday Orman İşletme Müdürlüklerinde işletme şefleriyle bir araya geldi. Buralarda yürütülen ormancılık çalışmaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının değerlendirildiği ziyaretlerde Karacabey, ayrıca işletme şefleriyle değerlendirme toplantısı da gerçekleştirdi.

Taşköprü İşletme Müdürlüğündeki toplantıya Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü idari ve teknik kadrosu da katıldı. Daday Orman İşletme Müdürlüğünde de Merkez Depo'da da incelemelerde bulunan Genel Müdür Karacabey, Ballıdağ İşletme Şefliğinde düzenlenen seçme işletme sınıfı tatbikatına da katıldı.

Kastamonu'da lif yonga sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada incelemelerde bulunan Genel Müdür Karacabey, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personelince düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada konuşan Karacabey, “36 bin kişilik geniş bir aile olan Orman Genel Müdürlüğünün bir parçasıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti” dedi.

Daha sonra 17 şube ve 22 işletme müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde 2019 yılında yürütülen ormancılık çalışmaları, yıllık programlar ve gerçekleşmeler ile karşılaşılan meseleler ve çözüm yollarının değerlendirildi.