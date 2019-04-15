İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Orman Ürünleri ve Mobilya Ürünleri Meclisi, İstanbul'da toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi ve Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi ortak toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi ve Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi ortak toplantısı İstanbul'da yapıldı.


Toplantıya TOBB Orman Ürünleri Meclisi Başkan Vekili Sabri Avcı, Orman Genel Müdür Yardımcısı, Kastamonu Orman Bölge eski Müdürü Hayati Özgür, SFC Entegre ve Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, Kastamonu Entegre Hammadde Tedarik Direktörü Tevfik Dedebaş ve Tosya Çağ Kontraplak Yönetim Kurulu Başkanı ve Kontrol Plakçılar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Ercan'da katıldı.


Toplantı, geçtiğimiz süreçte yapılan Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası hakkındaki bilgilendirme ile başladı. Daha sonra TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş tarafından istihdam destekleri hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nün son satış politikası ve fiyatları ele alındı, iç piyasa üzerine değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, KOSGEB destekleri hakkında da bilgilendirildi.


Toplantının devamında sektörün ihracat ve ithalat rakamları da masaya yatırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.