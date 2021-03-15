Ormana terk edilen sokak hayvanlarına kaymakam şefkati

Kaymakam Pişkin, sokak hayvanlarını ormanlık alana bırakanlara ise tepki gösterdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede bulunan köylere inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda denetimlere çıkan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ormanlık alana bırakılan sokak hayvanlarını gördü. Aracını durdurarak sokak hayvanlarının yanına giden Kaymakam Pişkin, araçta bulundurduğu yiyeceklerden sokak hayvanlarına yem ve su bıraktı. Ormanlık alana terk edilen sokak hayvanlarına sahip çıkan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Birkaç tanesi ölmüş. Belki açlıktan, belki soğuktan. Bu hayvanları şu karda kışta ölüme terk edip giden, dağ başında çaresizlik içinde bırakan insanoğluna, Erzurumlu Aşık Sümmani'nin diliyle sesleniyorum, 'Yarın mahşer günü dava ederim, Siz mahşer yerine gelmez misiniz?'” dedi.