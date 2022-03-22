Ormanlık alandaki tel çitleri çalan şahıslar yakayı ele verdi: 3 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alandaki tel çitleri çalan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Akseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fidanların korunması için ormanlık alana yerleştirilen tel çitler, kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tel çitleri çalan şahısların M.U. (26), I.G. (25) ve U.K. (28) olduğu tespit edildi. Şahıslar olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kaçarken yakalandı.

Şahısların araçlarında yapılan aramada 15 kilogram tel çit, 1 adet kerpeten, 1 adet testere, 2 adet balta ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.