Ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı resimler, beğeniye sunuldu

Kastamonu'da il merkezinde bulunan 18 ortaokulun katılımıyla yıl sonu karma resim sergisi açıldı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen yıl sonu karma resim sergisinde öğrencilerin yaptığı röprodüksiyon ve özgün çalışmaların bulunduğu 36 eser, davetlilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Kastamonu Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Merve Karakoca, güzel bir sergide bir araya geldiklerini belirterek, “18 merkez ortaokulunun katılımıyla gerçekleşen yıl sonu karma resim sergisini hazırlamış bulunuyoruz. Öğrencilerin katılımı gayet güzeldi. Bütün okulların bir araya gelmesine katkıda bulunduk. O yüzden çok güzel bir etkinlik oldu. Önümüzdeki yıllar içinde de devamının gelmesini arzuluyoruz. Toplam da 36 çalışmamız var. Çalışmalarımız çok çeşitli. Çalışmalar içerisine röprodüksiyon, özgün çalışmalar var. Öğrencilere hem bir yıl sonu hediyesi hem de farklı okullar ile kaynaşması sağladık. Bir renk cümbüşü oldu, bu çok büyük bir mutluluk” dedi.

Sergiye, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.