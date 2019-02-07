ÖSYM, Tosya'da sınav görevlilerine eğitim verdi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilk defa yapılacak üniversite giriş sınavında görev alacak eğitimcilere ‘Sınav Görevlileri Eğitimi' verdi.

Tosya ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde verilen Sınav Görevlileri Eğitimine, Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, ÖSYM yetkilileri, okul müdürleri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılışta konuşan Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü ve ÖSYM Tosya Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı, katılımcılara teşekkür ederek, 2019 yılında üniversite giriş sınavlarının Tosya ilçesinde yapılacağını ve bu yüzden ÖSYM yetkilileri tarafından sınav giriş eğitimi verildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından sınavda görev alacak personele eğitim veren ÖSYM yetkilileri, sınav güvenliği ve sınavda yapılacak uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sınav sorularının hazırlanması, paketlenmesinin yüksek güvenlik önlemleri altında yapıldığını kaydeden yetkililer, soru kitapçıklarının da yüksek güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine ulaştırıldığını ve sınavdan sonra yine aynı güvenlik önlemleriyle tekrar Ankara'ya ulaştırıldığını söyledi.

Üniversite sınavında adayların okula giriş, üst araması, sınav şartları hakkında bilgiler veren yetkililer, sınav görevlilerinin inisiyatif alma hakkının bulunmadığının altını çizerek, ÖSYM kurallarının uygulandığını ve kameralı sistem ile genel merkezden anbean sınavın takibinin yapıldığını söyledi.

Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.