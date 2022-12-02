İhlas Haber Ajansı

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Otobüs terminalinde kış lastiği denetimi

Kastamonu’da otobüs terminalinde denetim yapan trafik ekipleri, araçların kış lastiklerini tek tek kontrol etti.

Kastamonu'da otobüs terminalinde denetim yapan trafik ekipleri, araçların kış lastiklerini tek tek kontrol etti.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde denetim yaptı. Ekipler, kış lastiği zorunluluğu bulunan ticari araç ve otobüsleri tek tek denetledi. Yapılan denetimde, yolcu taşımacılığı yapan 97 otobüs kontrol edildi. Araçların tümünün kış lastiklerinin takılı olduğu belirlendi.

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