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Otobüsteki yolcunun çantasında uyuşturucu zulası ele geçirildi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcuya ait çantadaki ses sistemi içerisine gizlenmiş halde 103 adet uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcuya ait çantadaki ses sistemi içerisine gizlenmiş halde 103 adet uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, bir şahsın otobüs ile İstanbul ilinden uyuşturucu madde getireceği duyumu alınan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüsü takibe aldı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Cide Kapısuyu köyü mevkiinde durdurulan otobüste, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda M.Y. adlı yolcunun çantasında bulunan müzik kutusu içerisinde yaklaşık 50 gr. sentetik uyuşturucu, 103 adet extacy hap ve çanta içerisinde ise 9 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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