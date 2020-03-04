Otobüsteki yolcunun üzerinden 200 gram esrar çıktı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 200 gram esrar ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesine bağlı İğdir köyü mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinden 200 gram toz esrar ile 15 gram sentetik uyuşturucu madde (extacy) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alının şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince Cide'ye bağlı Konuklar köyünde bir şahsın ruhsatsız silah bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine şahsın evine baskın düzenledi. Yapılan aramada 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tosya D-100 karayolu üzerinde yapılan trafik kontrollerinde ise bir araçta kılıç olarak tabir edilen 48 santimetre uzunluğunda kesici alet ele geçirildi. Şahıslara, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan idare para cezası uygulandı.