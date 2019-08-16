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Otomobil bahçeye uçtu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otomobil 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu.


Edinilen bilgiye göre; Tosya'dan Kastamonu istikametine gitmekte olan E.D. yönetimindeki 18 AU 588 plakalı otomobil yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Tosya Bağlarbaşı Mevkiinde 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu.


Yine aynı yönde gitmekte olan A.D. yönetimindeki 37 ET 829 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yine aynı yerde bağevi ile ağaç arasına sıkıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Kaza nedeniyle trafik Kastamonu yolunda kontrollü olarak sağlanırken, araçların uçtuğu yerden çıkarılmasının ardından trafik normale döndü.

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