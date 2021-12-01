Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması necesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celasin S. (27) idaresindeki 16 K4376 plakalı hafif ticari araç ile Musa Ö. (72) yönetimindeki 37 NC 710 plaka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Musa Ö. ile aynı araçtaki Habibe Ö. (66) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.