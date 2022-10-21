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Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’da özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'da özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, İnenöü Mahallesi Eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresinde 37 AE 295 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.K., aracında sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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