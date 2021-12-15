Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'da otomobil ile şehirler arası yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D765 Karayolu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 18 AU 707 plakalı Mercedes marka şehirlerarası yolcu otobüsü ile karşı istikamette seyir halinde olan Burak D. yönetimindeki 33 AGG 971 plakalı Renault marka otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Burak D. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan D765 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ile otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.