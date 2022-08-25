İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil, karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Abana-İnebolu karayolu Yakaören mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 BN 489 plakalı Fiat marka otomobil, karşıya geçmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen küçük yaştaki çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.