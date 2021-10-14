Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Şenpazar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde tahrip olan ve onarım çalışmaları devam eden köprüde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 CDA 953 plakalı Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak, köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan Tarık A. ve Mevlüt Furkan B. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dereye uçan otomobil ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.