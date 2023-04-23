Otomobil mısırcı büfesine daldı: 4 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol üzerinde bulunan mısırcı büfesine daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent İş Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tezcan N. İdaresindeki 34 BTE 099 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde cadde üzerindeki mısır satışı yapan büfeye daldı. Kazada otomobil sürücüsü Tezcan N. ile büfe işletmecisi Hasan M, büfenin önünde bekleyen Hatice Y. ve Şükrü Eren E. isimli iki müşteri yaralandı. Tedavi

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan M'.nin vücudunda kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.