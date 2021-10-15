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Otomobil okul bahçesinin demir çitlerine çarptı, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde minibüsle çarpışmamak için manevra yapan otomobil, okul bahçesinin demir çitlerine çarptı, sürücü yaralanmadan kurtuldu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde minibüsle çarpışmamak için manevra yapan otomobil, okul bahçesinin demir çitlerine çarptı, sürücü yaralanmadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Daday istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 SD 669 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan 37 BG 081 plakalı minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan otomobil, yol üzerindeki Miralay Halit Bey İlkokulu'nun bahçe duvarına çıktı. Otomobil sürücüsü, kazayı burnu bile kanamdan atlattı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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