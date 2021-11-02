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Otomobil refüjdeki kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan kaldırıma çıktı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan kaldırıma çıktı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.


Kaza Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 63 DR 428 plakalı otomobil, yağış sebebi ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan kaldırıma çıktı.


Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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