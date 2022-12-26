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Otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 2 kişi, yara amadan kurtuldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 2 kişi, yara amadan kurtuldu.


Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kastamonu-Tosya karayolu Kale Yakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinde seyir halinde olan 37 HD 650 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, araçta bulunan sürücü ve 1 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde yara almadan kurtuldu.

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