Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'da traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfur A. (24) idaresindeki 55 KC 905 plakalı Peugeot marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Tayfur A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.