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Otomobil uçuruma yuvarlandı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Malyas mevkiinde meydana geldi. Satı B. (60) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Satı B. ile aynı aileden Hatice B. (60), Yasemin B. (30) ve Ümmü B. (25) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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