İhlas Haber Ajansı

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Otomobil, yol kenarında istiflenen ağaçlara çarptı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan otomobil, yol kenarına istiflenen ağaçlara çarptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan otomobil, yol kenarına istiflenen ağaçlara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Üçolukları Orman deposu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 37 EU 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Otomobil, yol kenarında depolanan ağaçlara çarparak durabildi.


Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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