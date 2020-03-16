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Otomobilde uyuşturucu kullanırken jandarmaya yakalandı

Kastamonu’da merkeze bağlı Aşağı Elyakut Köyünde devriye de olan jandarma ekipleri tarafından otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanırken yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da merkeze bağlı Aşağı Elyakut Köyünde devriye de olan jandarma ekipleri tarafından otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanırken yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon bünyesinde Kastamonu'da merkeze bağlı Elyakut köyünde yapılan operasyonda bir araçta bulunan şahsın üzerinde 2 adet sarılmış esrar maddesi ve 24 adet kimyasal extacy hap ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs yapılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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