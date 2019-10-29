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Otomobili çalan zanlı tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde otomobili çalarak kaçmaya çalışan zanlı, yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobili çalarak kaçmaya çalışan zanlı, yakalandı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Abdurrahman Yılmaz'a ait otomobil, evinin önünden çalındı. İhbar üzerine emniyet güçleri, çalıntı otomobili bulmak için çalışma başlattı. Çalınan otomobil, polis ekiplerince Taşköprü Yeni Çevre Yolu mevkisinde bulundu.


Olayla ilgili olarak polis ekipleri, R.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından R.E, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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