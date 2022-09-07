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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.


Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 ECS 970 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Otomobilin çarpması meticesinde yere düşen kadın yaralandı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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