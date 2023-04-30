İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza, İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen seyir halindeki şoförü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun kenarına savrulan vatandaş yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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