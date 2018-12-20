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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Çankırı Kavşağı'na seyir halindeki Nihat T. (55) idaresindeki 37 ET 160 plakalı motosiklet ile Ali O. idaresindeki 37 KK 542 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nihat T. yola savrularak yaralandı.


Nihat T. olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ali Ö. de tedbir amaçlı acil serviste ayakta tedavi oldu.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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