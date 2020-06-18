Ovalı pazarı ve yöresel ürün pazarı projeleri onaylandı

Devrekani Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Ovalı Pazarı ve Yöresel Ürün Pazarı projeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen IFAD Projeleri kapsamında hazırlanan Ovalı Pazarı ve Yöresel Ürün Pazarı Projelerinin onaylandığını söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Projelerimiz onaylanarak listeye alınmıştır. Projelerimiz için Tarım ve Orman Bakanlığımız 2 milyon 900 TL hibeyi Devrekani Belediyemize aktaracak ve bizde yapımına başlayacağız. Yıl sonuna kadar bitirilecek bu ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte bize yardımcı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milletvekillerimize, Partimizin İl ve İlçe Teşkilatlarında görev yapan başkan ve yöneticilerimize Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğündeki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.