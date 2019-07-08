(Özel) Afetlerden korunabilmek için erken uyarı mobil uygulaması

Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Ali Kesimoğlu, son teknoloji 20 adet radar ile Türkiye'nin atmosferini sürekli izlediklerini belirterek, vatandaşların afetlerden korunabilmesi için erken uyarı mobil uygulamasını indirmeleri gerektiğini söyledi.

Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Türkiye'nin birçok ilinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Bu sağanak yağışla birlikte zaman zaman sel baskınları, yıldırım düşmesi, şimşek çakması, dolu yağışı, şiddetli fırtına ve hortum olayları da gözlemleniyor. Bazı illerde şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan sel baskınları ve dolu yağışı sonrasında can kayıpları da meydana gelmeye başladı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların afetlerden korunabilmesi için yapması gerekenleri tek tek anlattı.

Sık sık afetlerin yaşanmaya başlandığı Türkiye'de, vatandaşların afetlerden korunabilmesi için yapması gerekenleri anlatan Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Ali Kesimoğlu, “Meteorolojik karakterli doğal afetleri diğer doğal afetlerden ayıran en önemli özellik, bunların yapılacak izleme veya ölçümlerle önceden tespit edilerek erken uyarılarla zararlarının en aza indirilebilmesidir. Zamanında, doğru, güvenilir tahmin ve erken uyarılarının risk altındaki bölgelere ulaştırılması can ve mal kayıplarının önlenmesi ve en aza indirilmesi bakımından oldukça büyük öneme sahiptir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hava ve iklimi anlamak, tahminler hazırlamak gayesi ile son yıllarda önemli teknolojik yatırımlar yapmıştır. Erken uyarılar konusunda son teknoloji diyebileceğimiz 20 adet radarımız ile beraber uydu teknolojisiyle Türkiye'nin atmosferini sürekli izliyoruz” dedi.

“Bin 866 adet Gözlem Sistemi ile tüm Türkiye'de gözlemler yapıyoruz”

Toplamda bin 866 adet Gözlem Sistemi ile tüm Türkiye'de gözlemler yaptıklarını belirten Kesimoğlu, “Bu imkânlar ile ulaşımdan tarıma, günlük hayat planlamalarına kadar ülkemizdeki tüm sektörler için bilgi üretiyoruz ve bu istikamette hizmet vermeye devam edeceğiz. Halkımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yayınladığı erken uyarıları mobil uygulamamız, web sayfamız ve meteorolojinin sesi radyosundan takip etmesini, haberdar olup hazırlıksız yakalanmamasını istiyoruz” diye konuştu.

“Kastamonu'da son 5 senenin sıcaklık ortalaması mevsim normalleri civarında”

Kastamonu'da ormanlık alanda yapılan ağaç kesimlerinde seyretme çalışmalarının yağış şekillerini etkileyip etkilemediğini değerlendiren Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Ali Kesimoğlu, şöyle konuştu: “Kastamonu özelinde son 5 senenin sıcaklık ortalaması mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Yağış ortalamalarına baktığımızda 2017 yılında normalinden yüzde 6 kadar az yağış almış diğer senelerde yağış normallerinin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Orman örtüsünün siklonik (sistemsel) yağışlar üzerinde kayda değer bir etkisi yoktur. Ormanın, orografik etkisi nedeniyle bulunduğu yerdeki yağışı ılıman iklimlerde yüzde 3 kadar, bazı nemli koşullarda yüzde 10'a kadar artırabileceği. Bitkiler fotosentez yolu ile havadan karbondioksiti alır; havaya oksijen verir. Ormanların artması atmosferdeki karbon dengesini düzenlemekte, küresel ısınmanın yavaşlatılmasına olanak sağlamaktadır. 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti yetişkin bir çam ağacı 1 saatte oksijene dönüştürür”