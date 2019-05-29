(Özel) Din görevlisi, ‘organ bağışlamak caiz' diyerek abisinin organlarını bağışladı

Kastamonu'da, ateşli silah yaralanmasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Vedat Çalışkan'ın organları nakledilecek. Din görevlisi kardeşi, ‘organ bağışlamak caizdir' diyerek abisinin organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

45 yaşındaki Vedat Çalışkan'ın, bir hafta önce ateşli silah yaralanması sonucu 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavisine başlandı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Vedat Çalışkan'ın yakınları organları bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine Ankara'dan gelen ekiplerce, operasyonla alınan Çalışkan'ın kalbi, karaciğeri, iki böbreği, akciğeri ve korneaları Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ve helikopterle Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelerde nakil bekleyen 8 hastaya ulaştırıldı.

“Bizim çaresizliğimiz, başkalarının çaresizliğine hayat ışığı olsun istedik”

Tosya'da İlçe Halk Kütüphanesinde görev yapan Vedat Çalışkan'ın kardeşi İsmail Çalışkan, abisinin vefat ettiğini belirterek, “Bizim acımızın tarifi yok. Artık dünyası değişti. Hayata tutunma adına bizler çok çaresizlikler yaşadık. Bizim çaresizliğimiz, başkalarının çaresizliğine hayat ışığı olsun istedik. Ailece bir karar aldık ve abimin organlarını bağışlamak istedik. Başkalarına hayat vesilesi olsun istedik. En azından bu vesileyle abimin organlarının başka insanlarda yaşadığını düşünmek yanan kalbimize bir nebze olsun serinletir diye düşündük. Hem de o insanların hayır duasını alırız düşüncesiyle ailecek böyle bir karar aldık hep birlikte” dedi.

Abisinin organlarının birilerine sevinç gözyaşları olması temennisinde bulunan İsmail Çalışkan, “Abimin organları onda yaşasın, onda hayat bulsun. Onun hayatını kolaylaştırsın. Bu vesileyle hayır dualarına talip olduğumuz için böyle bir karar aldık” diye konuştu.

“Organ bağışlamak caiz' diye abimin organlarını bağışladık”

Ankara'da din görevlisi olarak görev yaptığını belirten kardeşi Serdar Şenovalı ise, “Bu dünyada herkes bir derman arıyor. Derdinin dermanını veren Rabbim birilerini de vesile kılıyor. Onun için belki de bizim abimiz, bizim canparemiz birilerine vesile olup onların dermanı olsun diye düşündük” şeklinde konuştu.

Organ bağışının İslam dininde caiz sayıldığını hatırlatan Şenovalı, “Nasıl karnında bebeği olan ölü bir annenin karnından çocuğu çıkartılıp hayata tutunduruluyorsa organ bağışı da bu şekildedir. Canlı olan organ, başkasının hayatıyla devam ettiriyor. Bunun için dinimiz caiz saymıştır, organ bağışı caizdir. Biz de bu nedenle abimizin organlarını bağışladık” ifadelerini kullandı.

“Temennimiz amcamın organları birilerine hayat olsun”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışan Vedat Çalışkan'ın yeğeni Halil Çalışkan da şöyle konuştu:

“Sözün bittiği yer vardır, artık sözün bittiği yerdeyiz. Diyecek bir şeyimiz yok. Konuşmaya halim bile kalmadı. Rabbimden temennimiz amcamın organları birilerine hayat olsun. Birilerinin derdine çare olsun, temennimiz bu yönde.”

“İdeal olanı kadavradan veya beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan olan nakildir”

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Serdar Bozkurt da, “Günümüzde birçok organ için nakili mümkün olduğu söylenebilir. Tüm dünyada ve Türkiye'de organ nakli bekleyen çok sayıda hasta var. Bu sayı da her gün gitgide artmaktadır. Ülkemizde aile yapısının güçlü olması ve birbirlerine bağlı olunması nedeniyle bugüne kadar nakillerin büyük bir çoğunluğunu aile içinden canlı vericilerden sağlanıyor. Ama ideal olanı nakillerin kadavradan veya tıbben beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan olan nakillerdir” dedi.

Organ bağışı yapmanın sakıncalı olmadığı konusunda halkın bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Bozkurt, “Biz de burada hastanemizde yaklaşık 1 hafta öncesinde ateşli silah yaralanması sebebiyle yoğun bakımımızda takibi olan hastamızda tıbben beyin ölümünün gerçekleştiğini arkadaşlarımız kanaat getirdikten sonra hasta yakınlarıyla diyalog kuruldu. Hasta yakınlarının da duyarlılığı sebebiyle vefat eden hastamız Vedat Çalışkan'ın bütün organlarını bağışlamak istediklerini belirttiler. Hastamızın, kalp, akciğer, karaciğer ve iki böbreği Ankara'dan gelen bir ekip tarafından nakil edilmek üzere ihtiyacı olan hastalara transportu sağlanacak” diye konuştu.

“Vefat eden hastamızın organları birçok hastaya umut ışığı olacak”

Vefat eden hastanın organlarının birçok hastaya umut ışığı olacağını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti: “Burada üzüntümüz bir hastamız hayatını kaybediyor ama vefat eden bir hastamızın organları birçok hastaya umut ışığı olacak. Onların hayata yeniden tutulmasına vesile olacak. Başımıza böyle bir olay gelmeden, ihtiyacımız olmadan hep hasta olduğumuzda böyle bir bağışın önemini fark ediyoruz ama bir gün organ nakli bize de gerekebilir. Hepimize gerekebilir. Hasta olmadan organ bağışı konusunda hepimiz çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bu konuda da bilinçli olmalıyız. Organ bağışı hayat kurtarır.”

Öte yandan Çalışkan'ın cenazesinin, Tosya ilçesinde aile kabristanlığına toprağa verileceği öğrenildi.