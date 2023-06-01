Özel eğitim alan öğrencilere 'çiçeklerin dili' anlatıldı

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda ‘Çiçeklerin Dili' adlı eTwinning projesi çerçevesinde özel bireylere çiçekler anlatıldı.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda ‘Çiçeklerin Dili' adlı E Twinning projesi çerçevesinde paydaş okul ve ülkelerde eğitim alan özel eğitim öğrencilerine, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinden Ziraat Mühendisi Ömür Onur tarafından sunum gerçekleştirildi. Programda, her paydaşın seçtiği çiçek ile ilgili bilgiler verilirken, çiçek yetiştiriciliği konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin merak ettikleri çiçekler ile ilgili sordukları sorular cevaplanırken, çiçeklerin renklerinin hangi anlamlara geldiği, şifa için kullanılan çiçekler, çiçek bakımları, yenilebilen, çayı yapılan çiçekler anlatıldı.

Özel eğitim öğrencileri, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri ile sınıf içi etkileşimi kurarlarken Yunanistan ve Makedonya, Van, Samsun, Ankara gibi farklı yerlerden 12 paydaş eğitim kurumunun ortak katılımı ile gerçekleşen eTwinning projesi ile özel öğrenciler açısından oldukça keyifli, son derece verimli ve farkındalığı yüksek bir çalışmaya imza atıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, özel bireylerin eğitilmesi, topluma kazandırılması, toplumsal hayat ile etkileşim içinde olabilmeleri ve sosyal gelişimlerini ilerletebilmeleri açısından bu tür projelere sonuna kadar destek olacaklarını kaydetti.