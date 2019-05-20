(ÖZEL) Evde fizik tedaviyle hem hastalar hem de aileler mutlu

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesince Kastamonu'da 'Evde Fizik Tedavi Uygulaması' başlatıldı. Bu kapsamda doğuştan epilepsi hastası olan ve 3 yıldır makineyle yatağa bağlı yaşayan 12 yaşındaki Feyzanur, eve gelen fizyoterapistler sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Kastamonu'da, doğuştan epilepsi hastası olan, 3 yıldan beri de makineyle yatağa bağımlı halde yaşamak zorunda kalan, çok acil durumlarda ancak ambulans yardımıyla hastaneye gidebilen 12 yaşındaki Feyzanur Osmanoğlu, Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan Evde Fizik Tedavi Uygulaması ile hayata tutunmaya çalışıyor.

12 yaşındaki Feyzanur Osmanoğlu, 6 aylık iken epilepsi tanısı konuldu. Son 3 yıldan beri makineyle yatağa bağlı halde yaşama tutunmaya çalışan Feyzanur Osmanoğlu, ailesi tarafından fizik tedavi aldırılamıyordu. Durumu her geçen gün daha da ağırlaşan Feyzanur Osmanoğlu, Evde Fizik Tedavi Uygulaması sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Annesi Nermin Osmanoğlu, özellikle son 3 yıla kadar kızını hem hastaneye hem de özel eğitim kurumlarına götürerek fizik tedavi almasını sağlıyordu. Kızının durumunun ağırlaşması üzerine son 3 yıldır bir uzman tarafından fizik tedavi alamayan Feyzanur Osmanoğlu, annesinin kendi bildiği ölçüde kızına fizik tedavi uygulamasıyla hayatını sürdürüyordu.

Fizik tedaviye veya hastaneye gitmek çile haline gelen ailenin yardımına ise Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi koştu. Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi tarafından hayata geçirilen Evde Fizik Tedavi Uygulaması sayesinde hem hastalar hem de hasta yakınları büyük mutluluk yaşadı. Uygulama kapsamında fizik tedaviye gelemeyecek hastalar tespit edilerek hastaların evinde tedavisi yapılmaya başlandı. Tamamen ücretsiz olan uygulamada fizik tedavi hekimlerine muayene olup hekimin uygun gördüğü hastalara ünitede adres iletişim bilgilerini verdikten sonra görevli fizyoterapist hekimin yazdığı programa ve seans süresine göre hastanın evinde belirlenen program dahilinde hizmet düzenli olarak veriliyor. Uygulama ile hastane yatak sırasını beklemeden tedavisine başlanarak hem hastanın bir an önce sağlığına kavuşması aynı zamanda hastanedeki yatak sırasının azalması hedefleniyor.

Evde Fizik Tedavi Uygulaması en çok yatağa bağımlı halde yaşamak zorunda kalan hasta yakınlarını memnun etti. Özellikle makineye bağımlı halde yaşamak zorunda kalan engelli hastalar hastaneye gitme ve sıra bekleme zahmeti yaşamadan ailesi ile birlikte uzman fizyoterapist eşliğinde tedavi ediliyor.

“Çok araştırdım, özel eğitim merkezleri ile de görüştüm kızıma evde fizik tedavi aldıramadım”

Kızının tedavisi için araştırma yaptığını hatta özel eğitim merkezleri ile de görüştüğünü fakat kızı için fizik tedavi aldıramadığını söyleyen Anne Nermin Osmanoğlu, “Kızım, Serebral Palsi (beyin felci) epilepsi hastası. 6 aylık iken teşhis kondu. Ara ara nöbetlerimiz oluyor. 3 yıldır da sürekli ventilatöre bağlı evde. Fizik tedavi için daha önce özel eğitim merkezlerine götürüyordum aldırıyordum ama vantilatöre bağlandıktan sonra hiçbir şekilde götüremedim. Kendi yöntemlerim ile evde yaptırmaya çalışıyordum. Böyle bir uygulamayı çok araştırdım, özel eğitim merkezleri ile görüştüm evde aldırabilir miyim fizik tedavi diye. Böyle bir uygulamadan çok memnunum. İnşallah Türkiye çapında yayılır ve devamlılığı olur” dedi.

Kendi imkanlarıyla fizik tedavi yaptığını fakat bunun yeterli gelmediğini belirten Ormanoğlu, “Kızımın elleri dönmeye başladı, hareketsizlikten dolayı kan alırken bile elini çevirmekte zorlanıyorlar, aynı şekilde hareketsizlikten dolayı ayakları dönmeye başladı. Kabızlığımız olmaya başladı, evde ben ne kadar uğraşsam da bir yere kadar, uzman bir kişinin bunu yapması daha güzel oluyor tabii ki bizim açımızdan” diye konuştu.

Evde Fizik Tedavi Uygulamasından ötürü büyük mutluluk yaşadığını anlatan Osmanoğlu, “Hastaneye götürme imkanım yok, ancak çok hasta olduğu zaman ambulans ve bu makineleriyle beraber götürebiliyorum. Böyle bir fizik tedavi uygulamasını başka bir yerde aldırmam mümkün değil. Buna ihtiyacı olan çok arkadaşlarım var bu tür çok çocuk var. Umarım sürekli olur ve her yerde başlar” şeklinde konuştu.

“Hasta kötüleşmesin diye evde fizik tedavi hareketleri yaptırıyoruz”

Yatalak hastaların durumlarının daha da kötüleşmemesi için evde fizik tedavi yaptırdıklarını vurgulayan Fizyoterapist Zahide Evrim ise şunları kaydetti:

"Feyzanur, Serebral Palsi (beyin felci) epilepsi hastası, evde bakım kapsamın da ihtiyacı doğrultusun da, günaşırı gelip normal eklem hareketi ve germe egzersizlerini yaptırıyoruz. Spastisitesi (istemsiz kas kasılması) daha fazla artmasın diye normal eklem hareketi egzersizlerini yaptırıyoruz. Limitasyonları (kısıtlılık) daha fazla oluşmaması için, mevcut durumunun daha fazla kötüleşmemesi için bu egzersizleri yaptırıyoruz. Mevcut istemsiz kas kasılmasını (spastisite) bir nebze daha hafifletiyor ve örneğin annenin çocuğumun bileği dönüyor şikayeti daha da azalıyor. Bu şekilde tedavi ile bütün eklemleri tek tek çalıştırıyoruz."

“Evde Sağlık Hizmeti ile birlikte Evde Fizik Tedavi Uygulamasını da başlattık”

Evde Sağlık Hizmetinin yanı sıra Evde Fizik Tedavisi Uygulamasını da başlattıklarını vurgulayan Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Davut Döner, "2003 yılından beri ülkemizde sağlık anlamında sağlıkta dönüşüm programı uygulanmaya başlamıştı. Bu kapsamda günbegün sağlıkta gem fiziksel anlamda hem nitel anlamda hizmet kalite sunumu anlamında çok değişiklikler yaşandı. 2010'lu yılların başından beri yine bakanlığımız evde sağlık hizmetleri uygulamasına başlamıştır. Bizde yaklaşık 4 yıldır hastanemizde evde sağlık hizmetlerini sunmaktayız. Bu bağlamda özellikle evde sağlık hizmetleri ekibimizde hemşire, fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız ihtiyaç halinde gidip evde hastalarımızı değerlendiriyordu. Fakat biz fizyoterapi anlamın da personel ekibimizin tam olmaması nedeni ile bu hizmeti yeterli anlamda sunamıyorduk. Personel anlamında ekibimizin tam olması ile beraber Türkiye'de bir kaç hastanemizde bu örnek vardı, bizde bu uygulamamıza başlamış olduk. Evde fizyoterapi uygulamamızı yaklaşık birkaç aydır yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Evde Fizik Tedavi Uygulamasına yoğun talep var”

Evde Fizik Tedavisi Uygulamasına yoğun talebin olduğunu anlatan Döner, şöyle konuştu:

"Buradaki hedefimiz şöyle ki biz, hastayı hastanede yatırarak tedavi etsek de aynı evde fizyoterapi uygulamasının da aynı olması gerekiyor. Bu bağlamda bizde birkaç aydır bu uygulamaya başladık. Günbegün başvurular artıyor. Öncelikle uygulamamız şöyle oluyor, evde sağlık hizmetleri ekibimize başvurular geliyor, evde sağlık hekimimiz değerlendirmesini yaptıktan sonra uygunluk anlamında bana öneri de bulunuyor. Ben de hastaları birebir evde tespit ettikten sonra, hastalara ve yakınlarına durumu anlatarak, tedavinin uygun olup olmayacağını bildiriyoruz. Uygunluk olduktan sonra hastalarımızın evine fizyoterapistler eşliğinde değerlendirmeler sonucunda hafta içi her gün ya da haftanın belli günleri hastanın uygunluğuna göre evine gitmekteyiz. Bu hastalar evde bırakıldıklarında gerçekten durumları günbegün daha da sıkıntıya girebiliyor. Bizim bu yüzden birinci hedefimiz yatağa bağlılıkları hem azaltmak hem de bununla birlikte gelen komplikasyonları azaltmak."