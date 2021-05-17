(ÖZEL) Fasulye çalılarıyla kurdukları parkurda polis seçmelerine hazırlanıyor

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden iki genç kız, sokağa çıkma kısıtlaması ve spor salonlarının kapalı olmasından dolayı fasulye çalısı, lastik tekeri ve 5 litrelik su bidonlarıyla kurdukları parkurda polis seçmelerine hazırlanıyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Kayabağı Köyü Karşı Mahallesi'nde ikamet eden Sevda Meydan (23) ve Nazmiye Meydan (22), bir süredir polis seçmelerine hazırlanıyor. Sevda Meydan ile amcasının kızı Nazmiye Meydan, koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı spor salonlarının kapatılmasıyla birlikte kendi imkanlarıyla parkur oluşturdu. Daday'ın Kayabağı Köyü İmam Hatibi Fatih Kılıç'ın da yardımıyla Sevda Meydan ve Nazmiye Meydan, imkanlar dahilinde köyde buldukları fasulye çalısı, pazar sepeti, kullanılmayan lastik tekeri, 5 litrelik su bidonları gibi atıl malzemelerle Survivor'ı aratmayacak parkur kurdular. Oluşturdukları parkurda Kayabağı Köyü İmam Hatibi Fatih Kılıç'ın antrenörlüğünde Sevda Meydan ve Nazmiye Meydan, her gün saatlerce polis seçmeleri için antrenman yapıyorlar. Kıyasıya mücadelenin edildiği parkurda renkli görüntüler oluşurken Sevda Meydan ve Nazmiye Meydan, yaptıkları antrenmanlarla polis seçmelerini iddialı hazırlandıklarını kaydettiler.

"Köyde kullanılan eşyalarla kurduğumuz parkurda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz"

İmkanları olmadığı için parkurları köylerde bulunan ve kullanılmayan eşyalardan oluşturduklarını söyleyen Daday'ın Kayabağı Köyü İmam Hatibi Fatih Kılıç, namazlardan kalan boş zamanlarında çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Hepimizin malumuz olduğu üzere çok zor bir dönemden geçiyoruz. Rabbim bu zor süreçte hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Kızlarımız, Kastamonu'da Kapalı Spor Salonu'na gidiyorlardı. Tam kapanmayla birlikte spor salonları da kapandı. Tam kapanmayla birlikte kızlarımızda köylerine, evlerine dönmek zorunda kaldılar. Biz de onlara elimizden geldiğince imkanlarımız dahilinde bu küçük harmanda onlara bir parkur kurduk. Bende köyün imamı olarak kızlarımıza yardım ediyorum. Spor Salonundaki antrenörleri kadar olmasa bile elimizden geldiğince onların bu sınavlara hazırlıklarında yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah kazanacaklar, vatana millete faydalı evlatlar olacaklar. Ailelerine faydalı evlatlar olacaklar. Rabbim kızlarımızın da yardımcısı olsun” dedi.