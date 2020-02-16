(Özel haber) Kastamonu mermerine Uzak Doğu ilgisi

Türkiye'de mermer üretiminin önde gelen şehirlerinden Kastamonu, dünyanın 40 ülkesine mermer ihracatı gerçekleştiriyor. Kastamonu, yıllık 30 milyon dolar civarında mermer ihraç ederken, Kastamonu mermerine özellikle Uzak Doğu ülkeleri büyük ilgi gösteriyor.

Açıldığı günden itibaren 40 milyondan fazla kişiye hizmet veren İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok 7 yıldızlı otellerde de öncelikle tercih edilen Kastamonu mermerine Uzak Doğu ülkeleri büyük ilgi gösteriyor. Çin, Hindistan, Tayvan, Endonezya, İtalya gibi Dünya'nın 40 ülkesine ihraç edilen Kastamonu mermerlerini güzelliği ve kalitesi, son yıllarda Avrupa ve Arap ülkeleri de tercih etmeye başladı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, hem Kastamonu hem de ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan mermer ocaklarını ziyaret etti. İhraç edilen Kastamonu mermerlerini yakından inceleyen Başkan Fındıkoğlu, mermer üreticileriyle bir süre sohbet ederek bilgiler aldı.

“Kastamonu mermerlerini dünya ülkelerine pazarlıyoruz”

İstanbul Havalimanında da Kastamonu mermerinin kullanıldığını belirten Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Kastamonu mermerimizi, şu anda yaklaşık 7-8 ülkeye blok olarak gönderiyoruz ve 25 ülkenin üzerine de işlenerek gönderiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'mizin en büyük projelerinden İstanbul Havalimanında kullanılan mermerin işleme tesislerinde bulunuyoruz. Mermerimiz Kastamonu'dan çıkıyor ve Kastamonu mermeri şu anda İstanbul'u ve ülkemizi ziyarete gelen Dünya insanlarının ayakları altında ve cephelerden yükselerek Dünyaya taksim oluyor. İnşallah bundan sonrasında da o pazarlarda yer almak için, tanıtımımız için ve Kastamonu'nun değerlerini arttırmak ve katma değer katmak için Kastamonu mermerimiz bir numaralı olacağını işaret ediyor” dedi.

“Bölgemizde 25 ocak faaliyet gösteriyor”

Kastamonu'da şu anda hali hazırda 25'e yakın mermer ocağının bulunduğuna işaret eden Başkan Fındıkoğlu, “Şu anda hali hazırda bölgemizde 25'e yakın ocak bulunmaktadır. Bu ocakların işlevselliği ciddi anlamda ihracata yöneliktir. Tabii ki iç pazarda da bir payımız vardır ama hedef odaklarımızdan en büyük hedefimiz de yurt dışına ihracatımızı arttırmaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte ülkemize katma değer kazandırmak ve dünya ekonomisinden mermer sektörüne ve Kastamonu'ya bir yatırım sağlamaktır” diye konuştu.

“Kastamonu mermerleri, rezerv ve kalitesiyle ülke sınırlarını aştı”

Kastamonu mermerlerinin rezerv ve kalitesiyle ülke sınırlarını aştığını söyleyen Başkan Fındıkoğlu, “Buradaki tesisimiz şu anda Türkiye'de sayılı tesislerden bir tanesidir ve işlevsel olarak şu anda yoğunluk olarak 24 saat çalışma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda tesisimiz yoğunluk olarak ciddi manada iyi bir rezerv taşımaktadır ve buradan çıkan ürünlerimiz şu anda dünyanın her tarafına nakliye edilmektedir. Bölgemiz için mermerin önemi had safhadadır. Kastamonu'muz gerçekten mermer konusunda ciddi rezervleri olan ve kalitesiyle sınırları aşmış şu anda dünyada 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde Kastamonu mermerimiz kullanıyor. Bu kullanım da ciddi manada yekun teşkil etmektedir. İnşallah daha iyi yerlerde olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Kastamonu mermerlerini dünya ülkelerine satıyoruz”

Kastamonu mermerlerinin dünya ülkelerine satışının yapıldığına dikkat çeken Kasmer Mermer'in sahibi Nurettin Gündağ ise, “Kastamonu mermeri, şuanda ciddi manada hem rezerv olarak hem de üretim ve satış olarak ciddi manada iyi yerlerde bulunuyor. Kastamonu'dan özellikle Maroon Marinace denilen gri taşımız yaklaşık 13 yıldan beri ciddi manada Çin, Hindistan, İtalya, Tayvan, Endonezya gibi çeşitli dünya ülkelerine satılmaktadır. İşlenmiş olarak yaklaşık 40 civarında bir ülkeye ihracatı da yapılmaktadır ama blok olarak 4 ülkeye ihracatı yapılmaktadır. Aynı zamanda bu taşımızdan şu anda dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi olan İstanbul Havalimanında da ciddi manada metrajlı olarak Kastamonu'dan işlenmiş olarak mermer gönderiyoruz. Bu mermerler İstanbul Havalimanında şu anda kullanılmaya devam ediliyor. Dünyadaki en prestijli projelerden bir tanesi olan İstanbul Havalimanına gönderiyoruz şu anda” dedi.

“Kastamonu'dan 30 milyon dolar civarında mermer ihracat ediyoruz”

Kastamonu'dan dünyanın 40 ülkesine 30 milyon dolar civarında mermer ihraç edildiğini belirten Gündağ, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla bu taşın Kastamonu'dan çıkması, Kastamonu'ya ciddi manada bir ekonomik değer katıyor. Aynı zamanda bu mermerin çıkmasıyla birlikte aynı zamanda ikamesi ürün oluşturmak adına bölgede diğer mermerci arkadaşlarla birlikte yaklaşık bölgemizden 25-30 milyon dolar civarında Kastamonu'dan mermer ihracatı dünya ülkelerine yapılmaktadır.”

“Türkiye olarak mermerde 5 milyar dolar üzerinde ihracat potansiyelimiz var”

Türkiye'nin mermerde 5 milyar doların üzerinde bir ihracat potansiyelinin bulunduğunu aktaran Gündağ, şunları kaydetti:

“İstanbul İhracatçılar Birliğinde aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesiyim ben. İstanbul İhracatçılar Birliğinde de sektör olarak ciddi manada mermer ve madencilik olarak pazarlamaya yönelik çabalarımız bulunuyor. İnşallah ihracatı arttırmaya yönelik hedeflerimiz var daha da ileriye doğru. Mermer ihracatının yaklaşık 5 milyar dolar üzerinde ihracat potansiyelimiz var. Bunu da daha da ülke olarak arttırmayı hedefliyoruz.”