(Özel Haber) Kastamonu şampiyonluğa kenetlendi

Lig Beyaz Grup'ta liderliğe yükselen Kastamonuspor 1966, sahasında iki puan gerisinde bulunan ligin güçlü ekibi Sakaryaspor'u konuk edecek. Maç öncesi değerlendirmede bulunan Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, sezon başında kurdukları Sakaryaspor ile şu anda çalıştırdığı Kastamonuspor 1966'nın final maçına çıkacağını, bundan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Lig Beyaz Grup'ta liderliğe yükselen Kastamonuspor 1966, kendisini iki puan geriden takip eden Sakaryaspor'u ağırlayacak. Sahasında konuk edeceği Sakaryaspor maçından kayıpsız ayrılmak isteyen Kastamonuspor 1966, aynı zamanda elde ettiği avantajı da kaybetmek istemiyor. Bu kapsamda Kastamonuspor 1966, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde sürdürüyor.

“Herkese şampiyon olabileceğimizi gösterdik”

Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, birbirinden önemli 3 maçları kaldığını vurgulayarak, “Şehir çok fazla inanmıyordu. Sadece Play-Off'a katılalım, şampiyonluk bizden uzak, yetişemeyiz diyordu. Biz de ilk geldiğimizden günden beri bu takımın şampiyon olabileceğini, oyuncu kapasitesinin burada olduğunu herkese anlattık. İlk önce oyuncularımızı inandırdık, onlar sahadaki galibiyetlerle taraftarlarımızı inandırdı. Bütün Kastamonu taraftarı bizim şampiyon olacağımıza artık inandı. Allah nasip ederse şampiyonluk kupasını alacağız” dedi.

“Sezon başı kurduğum takım ile şu an çalıştırdığım takım final maçı oynayacak”

Bu hafta oynayacakları Sakaryaspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Futbolun güzelliği bu, Sakaryaspor'u sezon başında kuran biziz, oyuncuları transfer eden bizim ekibimiz. Her oyuncuyu tanıyoruz. Zaten her oyuncuyu özellikle seçerek almıştık. Sakarya'da sezon başı farklı nedenlerden dolayı sabırlı olunamamasından dolayı biz ayrılma durumunda kaldık. Şimdi ligin son üç haftasına girerken kendi kurduğumuz takımla final oynayacağız. Benim açımdan çok özel, çünkü hem çalıştırdığım hem de sezon başında kurduğum takım şampiyonluk yarışında bulunuyor” diye konuştu.

“Futbolda dedikodular çok oluyor” diyen Yıldırım, “Bilen de bilmeyen de çok konuşuyor. Sakaryaspor'u sezon başında kurduğumuzda herkes çok kötü takım demişti. Ama buraya geldiğimizde şampiyonluk yarışında liderliğe çok fazla inanan yoktu. Şimdi ise hem çalıştırdığım hem de kurduğum takımlar başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Sakaryaspor maçını da kazanarak inşallah son iki maçı da kayıpsız geçerek şampiyonluk yarışını göğüslemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Erkan Taşkıran: “Üzerimize düşen kupayı kazanıp Kastamonu'da bir ilki yaşatmak”

Takımını 7 gol ve 18 asistle sırtlayan Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü futbolcusu Erkan Taşkıran ise, “Yaklaşık 8-9 aylık bir süreçte çok ciddi emekler verdik. Bunun akabinde iyi maçlar da oynadık, kötü maçlar da oynadık. Şu anda son üç haftamız kaldı. Şampiyonluk potasındayız. Ligde lider konumdayız. 4 Mayıs'ta son maçımızda finali taçlandırmak ve kupayı kaldırmak istiyoruz. Allah nasip eder inşallah emeğimizin karşılığını alırız. Biz takım olarak da inançlıyız. Şehrimiz de inançlı. Daha çok bilinçlendiler. Artık bizim üzerimize düşen kupayı kazanıp Kastamonu'da bir ilki başarmak ve yaşatmak. Sakaryaspor çok ciddi bir rakip, kendi evimizde oynuyoruz. Tabii ki evimizde oynadığımız her maç bizler için final niteliğinde. Yenilmemek için oynuyoruz. Yenmek için sahada olacağız. Sakaryaspor'u iyi bir sonuç, iyi bir skorla buradan eli boş göndermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Vidinlioğlu: “Kastamonuspor'a gelir getirecek kaynaklar oluşturacağız”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ise, “Son 3 haftayı da inşallah kayıpsız atlatırsak şampiyon olup bir üst lige çıkacağız. Biz Belediye olarak Kastamonuspor'a her türlü desteği bugüne kadar verdik. Bundan sonra da Kastamonusporumuza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Asansör takım olmadan çıkılan ligde başarılı olmak istiyoruz. Çünkü ani gelen başarılar ya da kısa sürede gelen başarıların mutlaka altyapısını oluşturmak gerek. Bu anlamda Kastamonuspor'a da mutlaka ama mutlaka altyapıyla ve gelir getiren kaynaklarla ilgili çalışmak lazım. Kastamonuspor için kamp alanları bizim için çok önemli, onunla ilgili en kısa sürede girişimde bulunup Kastamonuspor için kamp alanları oluşturmak istiyoruz. Tabi bunu diğer kulüplerimiz de kullanabilirler” açıklamasında bulundu.

"Gerede ve Antalya'ya da alternatif antrenman sahaları olacak"

Başkan Vidinlioğlu, geçmişte Fenerbahçe'nin kamp için şehre geldiğini hatırlatarak, "Bir daha da gelmedi. Çünkü yeterli altyapımız mevcut değildi. Bir an önce altyapı ile ilgili çalışmaları yapıp kamp alanlarını oluşturmak istiyoruz. Bu sayede Gerede ve Antalya'ya da alternatif antrenman sahaları olacaktır. Kadı Dağı özellikle bu iş için biçilmiş kaftan, orada oksijen deposu bir yerimiz var, ormanın içindeyiz. Takımlarımız da büyük oranda burayı tercih edeceklerdir. Ayrıca bu şehrimize de ciddi manada gelir olur. Biz, önümüzdeki 3 haftayı kayıpsız geçirirsek bir üst lige çıkmış olacağız. Elbette ki bu yakalanmış tarihi bir fırsat, bunu kaçırmamak lazım. Bu anlamda da Kastamonuspor'a ne tür destek gerekiyorsa biz belediye olarak şehrin takımına destek vermeye hazırız. Bir de bu sadece belediye ile ilgili değil, Kastamonu'nun genelinin kulübe sahip çıkması lazım. Çünkü bu şehrimizin takımı” dedi.