Özel harekat polislerinden kurtarma tatbikatı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelince müdahale yöntemlerinin tatbiki kapsamında “Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması” tatbikatı gerçekleştirildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde ulaşım araçlarının kaçırılması olaylarında; tehlikenin bertaraf edilmesi, sanıkların yakalanması, rehinelerin kurtarılması ve kamuoyunda infialin giderilmesine hazırlık olmak üzere müdahale yöntemlerinin tatbiki amacıyla, Vali Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin de katılımlarıyla “Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması” tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında özel harekat polislerince gerçekleştirilen ulaştırma araç müdahalesi, Ejder Yalçın atışı, taktiksel atış, keskin nişancı atışı, parkur atışı ve bina operasyonu, dosta güven düşmana korku verdi.